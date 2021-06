Lavori in centro paese

Gli interventi, che coinvolgono l'area di Villa Annoni, dell'Oratorio e della Basilica sono intervallati nelle varie settimane per evitare troppi disagi ai cittadini.

Avviati nel periodo invernale, sono ora in fase conclusiva gli interventi viabilistici nella zona del centro cittadino. Molte aree di grande passaggio per i cittadini cuggionesi sono infatti da lavori di sistemazione del manto stradale e dei percorsi pedonali. Gli interventi, che coinvolgono l'area di Villa Annoni, dell'Oratorio e della Basilica sono intervallati nelle varie settimane per evitare troppi disagi ai cittadini.

Ecco il calendario ufficiale degli interventi:

- dal 3 giugno al 7 giugno: via B. Gualdoni, dall'intersezione con Piazza XXV Aprile all'intersezione con Piazza San Giorgio e Via Zenoni, dall'intersezione con Via Marinoni all'intersezione con Via B. Gualdoni

- 8 giugno: via Cicogna, dall'intersezione con via Buonarroti all'intersezione con via Annoni

- dal 9 al 15 giugno: via Beolchi, dall'intersezione con p.zza San Maurizio all'intersezione con via Cicogna/Annoni/Mons. Motta

- dal 16 al 21 giugno: via Buonarroti, dall'intersezione con via Cicogna all'intersezione con via Foscolo

