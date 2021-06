Ti faccio un... cubo di CO2

Dal 9 al 13 giugno sul lungolago di Arona un gigantesco cubo che rappresenta 1 tonnellata di Co2. Un'iniziativa per sensibilizzare i cittadini al tema del cambiamento climatico.

Un cubo di CO2 sul lungolago. Quando l'informazione e la sensibilizzazione ambientale passano da gesti e azioni concrete, mirate e, al tempo stesso, anche particolari. E, allora, ecco che il Rotary Club Borgomanero-Arona e il Comune (assieme a diversi sponsor) hanno deciso di scendere in campo e di farlo, appunto, con un'installazione che, partendo dal presente, guarda con particolare attenzione al futuro. Più nello specifico, come detto, l'iniziativa vedrà, dal 9 al 13 giugno, l'installazione di un gigantesco cubo in pvc gonfiabile (oltre 8 metri di altezza) in largo Vidale, nei pressi dell'ufficio turistico. "Vuole rappresentare, a livello locale e non solo, un'originale e forte azione dimostrativa sul tema della Co2, il gas maggiormente responsabile dell'effetto serra, con i suoi 51 miliardi di tonnellate emesse annualmente a livello globale - scrivono i promotori". In media, infatti, ogni abitante del pianeta emette 7,4 tonnellate di CO2, ogni anno, però solo pochissimi di noi possono davvero e concretamente percepirlo, poiché, pur essendo nocivo, è incolore e inodore e sfugge quindi alla percezione sensoriale diretta. "Il cambiamento climatico riguarda tutti - sottolineao il presidentedel Rotary Giorgio Baraggioni e il sindaco di Arona Federico Monti - e tutti insieme dobbiamo intervenire per modificare il nostro stile di vita se vogliamo garantire un futuro al pianeta e perseguire gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) promossi dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite". Ma, alla fine, sul lungolago non ci sarà soltanto questa installazione (di proprietà dell'Agenzia CasaClima, ente per l'energia della Provincia autonoma di Bolzano e capofila in Italia delle tematiche da oltre un decennio) perché, in parallelo, verranno esposti anche due pannelli informativi con un codice QR che consentirà ai visitatori di calcolare in autonomia la propria impronta ambientale e scaricare un vademecum dei comportamenti sostenibili. "Il messaggio che lanciamo è chiaro: incentivare le persone a mutare le loro abitudini, per ridurre i bisogni energetici e limitare le proprie emissioni, dovute spesso ad atteggiamenti incosapevolmente dispendiosi in termini di risorse naturali".

