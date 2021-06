Interventi in sei vie

Ammalorate, quindi da rivitalizzare. Sono sei e troveranno nuova vita anche grazie alla somma di 140 mila euro proveniente dalla Regione. L'Amministrazione comunale di Arluno ha deciso di intervenire massicciamente sulle vie Dei Tigli, Marconi, Buozzi, Diaz, D'Annunzio e Beata Verzeri, i cui manti stradali versano in condizioni di fatiscenza e necessitano, quindi, di un rinvigorimento. L'intervento in sé ammonta complessivamente a circa 176 mila euro, ma di questi, appunto, 140 mila saranno di provenienza regionale.

