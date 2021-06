Le ‘Guide Culturali Locali’ cuggionesi invitano sabato 5 e domenica 6 giugno in Villa Annoni per ‘Appuntamento in Giardino’.

Le ‘Guide Culturali Locali’ cuggionesi invitano sabato 5 e domenica 6 giugno in Villa Annoni per ‘Appuntamento in Giardino’: “Vi accompagneremo in una visita guidata alla scoperta delle bellezze naturali del parco e dei suoi abitanti. Il ritrovo è previsto per le 15.15 all’ingresso del parco davanti alla bacheca in legno. La partenza della visita è prevista per le 15.30. Il costo della visita è di 5 euro. I posti sono limitati, massimo 20 persone.

