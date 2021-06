Tanti rosari mariani

A Cuggiono e Castelletto, così come nel decanato di Castano Primo, sono state molte le occasioni di preghiera e ringrazimento a Maria in questo mese mariano.

Si è chiuso il mese di maggio, mai come quest’anno il mese ‘della ripartenza’, del tornare ad uscire, del riaprire le attività. E nelle nostre comunità, sia a Cuggiono e Castelletto così come nel decanato di Castano Primo, sono state molte le occasioni di preghiera e ringrazimento a Maria in questo mese mariano. I rosari serali, presso cappelline votive o luoghi simbolici, hanno accolto i fedeli, riproponendo momenti di semplice e ma sincera preghiera.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro