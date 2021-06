Il ponte è pronto a chiudere

Una data e un orario: il 12 giugno alle 22. O almeno queste, ad oggi, le indicazioni. Chiude il ponte di ferro sul Ticino tra Turbigo e Galliate e, se da una parte il transito ferroviario sarà sospeso fino al 17 luglio (con servizio bus sostitutivo), dall’altra quello stradale, invece, vedrà lo ‘stop’ fino a settembre. Tutto ciò, alla fine, per lavori legati alle operazioni di sollevamento del ponte per la pulizia e la manutenzione degli appoggi e il rifacimento della soletta stradale.



