Paolo, 'rocky' regionale

Paolo Pittà, atleta dell'Asd Boxe Castano, ha conquistato per la seconda volta il titolo di campione regionale di lightboxe. "Una grande emozione e soddisfazione".

I guantoni sollevati al cielo e, poi, quell’urlo, per scaricare, certo, la tensione del match, ma soprattutto per festeggiare la grande vittoria appena conquistata. Lassù, ancora, perché dopo il trionfo nel 2019, ecco che anche quest’anno è arrivato di nuovo il gradino più alto del podio. Paolo Pittà, insomma, sempre lui... campione regionale di lightboxe. “Un traguardo che mi riempie di orgoglio e soddisfazione - racconta l’atleta dell’Asd Boxe Castano - Voglio, innanzitutto, ringraziare il responsabile e allenatore Giacomo Sentimentale e i miei compagni per il supporto che mi hanno dato durante l’intera competizione e nella preparazione”. Sulla gara vera e propria, invece, il primo ricordo, inevitabilmente, va agli ultimi colpi che gli hanno permesso di raggiungere l’ennesimo traguardo. “Fin da quando ho saputo che avrei partecipato alla manifestazione - spiega - mi sono concentrato con tanto impegno e grande attenzione per centrare il risultato. Ogni volta, infatti, che prendo parte a qualche evento, provo a vincerlo, poi, ovvio, ci sono diversi fattori e, quindi, può andare bene oppure no, però l’importante è mettercela tutta”. E Paolo, in questo senso, è un esempio. La grinta, la tenacia, la dedizione al lavoro e la passione, sono da sempre le sue qualità migliori che l’hanno contraddistinto fin dal primo istante che è entrato in palestra e si è avvicinato, appunto, al mondo della boxe. “E’ uno sport davvero completo - conclude - Ti permette di mantenerti in forma e, allo stesso tempo, ti fa crescere pure a livello mentale ed educativo. Quando si dice, insomma, un’attività a 360 gradi, ecco è proprio così. Senza dimenticare che in gara si combatte per un titolo o una vittoria, ma sempre nel massimo rispetto e quando il match è finito, tra noi atleti c’è un legame forte di amicizia e collaborazione”.

