Arte chiamata a celebrare... l'arte. A ragazzi e adulti, il Comune di Bareggio propone un'iniziativa volta a celebrare il genio di Dante Alighieri con l'iniziativa intitolata 'La Divina commedia attraverso l'arte'. Un'idea che si propone di essere "Un percorso di creatività per celebrare Dante Alighieri"., La partecipazione sarà gratuita e articolata in tre diverse fasce d'età; junior, fino ai 14 anni, medium, dai 15 ai 24 e senior, dai 25 in su. A salire sul palco dei premiati saranno i primi tre classificati di ogni sezione a cui sarà aggiudicato un premio in denaro rispettivamente di 150 Euro per il primo ,cento per il secondo e 50 per il terzo. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata al comune entro il 26 giugno usando il modulo presente sul sito del comune entro il 26 giugno. Tutto dovrà essere inviato all'indirizzo protocollo [at] comune [dot] bareggio [dot] mi [dot] it. Dal 5 luglio sarà possibile ritirare la tela su cui dipingere all'ufficio del settore educazione, biblioteca e sport.

