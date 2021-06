Consegna borse di studio

Sabato 5 giugno in Villa Rusconi a Castano, l’Amministrazione comunale consegnerà le borse di studio comunali e universitarie.

L’appuntamento è per questo sabato (5 giugno) alle 15 in Villa Rusconi. L’occasione per ringraziare tutti quegli studenti che si sono distinti nell’anno scolastico per profitto e rendimento, raggiungendo importanti traguardi. L’Amministrazione comunale di Castano, infatti, consegnerà le borse di studio comunali e universitarie (alla memoria di G. Gaiera) e lo farà con una cerimonia, appunto, nel palazzo Municipale.

