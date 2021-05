Più auto elettriche

L'assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, ha risposto in aula consiliare a un'interpellanza in cui si chiedeva come si intenda procedere per sostenere economicamente i cittadini che, a seguito dell'esaurimento delle risorse del bando 'Rinnova veicoli' non hanno potuto beneficiare degli incentivi regionali in ragione dell'esaurimento delle relative risorse.