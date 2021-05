La Lega in piazza

Sabato 29 maggio la Lega Salvini premier di Nerviano incontra i cittadini "de visu". E lo farà dalle 9 alle 12 nell'area del mercato cittadino di via Toniolo.

Di nuovo in piazza, tra la gente, con un gazebo. Dopo un periodo difficile di sosta forzata causa Covid e con l'occhio puntato sulla prossima scadenza elettorale. Sabato 29 maggio la Lega Salvini premier di Nerviano incontra i cittadini "de visu". E lo farà dalle 9 alle 12 nell'area del mercato cittadino di via Toniolo. L'intento del Carroccio nervianese è di raccogliere "Spunti di riflessione, ma anche segnalazioni - si legge in una nota - proposte e, perché no, critiche sempre accette per migliorare la nostra cara Nerviano". La giornata sarà imperniata soprattutto sull'accensione della campagna di tesseramento. "Abbiamo ripreso a ritrovarci in presenza - aggiunge il Carroccio - nel pieno rispetto del distanziamento e della normativa Covid, tutti i lunedì sera alla nostra sede alle 21 in via Annunciata 4". Il nodo fondamentale da sciogliere, per la maggioranza uscente di cui la Lega è parte integrante, riguarda la ricandidatura dell'attuale primo cittadino Massimo Cozzi.

