Conte: è finita con l'Inter

Il tecnico di Lecce ha concluso la sua esperienza sulla panchina dei nerazzurri. Lascia dopo 2 anni, durante i quali è arrivato in finale di Europa League e ha vinto lo scudetto.

Volendo scomodare Giulio Cesare... "Il dado è tratto". Sì, perché dopo la lunga giornata di voci, notizie, conferme e possibili ripensamenti, adesso c'è l'ufficialità che mette definitivamente la parola fine. Antonio Conte, infatti, non è più l'allenatore dell'Inter, squadra dove era arrivato nella passata stagione e con la quale in questo anno è riuscito a centrare il titolo di campione d'Italia a 11 anni di distanza dall'ultimo scudetto nerazzurro 'targato' Mourinho. "FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Antonio Conte - questo il comunicato della società - Tutto il club desidera ringraziare Antonio per lo straordinario lavoro svolto, culminato con la conquista del diciannovesimo tricolore. Antonio Conte rimarrà per sempre nella storia del nostro club".

