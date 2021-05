Papaveri: che spettacolo!

L'area è alla periferia di Magnago. Il rosso che, inevitabilmente, attira lo sguardo e, allora, il tempo di accostare l'auto e fare quattro passi a piedi ed ecco tutto attorno quel campo di papaveri a regalarci uno scenario davvero particolare e magico.

L'area è alla periferia di Magnago. Il rosso che, inevitabilmente, attira lo sguardo e, allora, il tempo di accostare l'auto e fare quattro passi a piedi ed ecco tutto attorno quel campo di papaveri a regalarci uno scenario davvero particolare e magico. Sono tantissimi, gli uni affianco agli altri, ormai diventati una vera e propria meta per scattare qualche immagine, un selfie, organizzare un servizio fotografico oppure semplicemente per ammirarli e trascorrere un po' di tempo di pace e tranquillità. La natura, insomma, che ancora una volta ci ricorda la sua bellezza e quanto possa essere speciale e unica. Perché oggi sono, appunto, i cosiddetti papaveri di Magnago, ma basterebbe guardarsi in giro, per rendersi conto di come siano diversi i luoghi incantati che ci stanno vicino.

