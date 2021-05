Canegrate e le vaccinazioni

Ne è orgoglioso e lo dice chiaramente. Il sindaco di Nerviano Massimo Cozzi si compiace del fatto che i suoi concittadini siano tra quelli che hanno risposto in modo più massiccio alla campagna vaccinale.

Ne è orgoglioso e lo dice chiaramente. Il sindaco di Nerviano Massimo Cozzi si compiace del fatto che i suoi concittadini siano tra quelli che hanno risposto in modo più massiccio alla campagna vaccinale. I numeri, a riguardo, sono più eloquenti di qualunque parola: su una popolazione di circa 15 mila abitanti, 6259 persone si sono sottoposte alla prima dose e 2.790 anche alla seconda. La percentuale di coloro a cui è stata somministrata almeno una dose è pari al 41,54 per cento , una percentuale che porta il primus inter pares del municipio dell'ex Monastero degli Olivetani a intonare il canto della felicità: "Sono orgoglioso che Nerviano sia, tra tutti i Comuni della Città Metropolitana - scrive in una nota - uno fra quelli con la percentuale più alta di vaccinati, avanti così". L'ultimo bollettino del comune relativo alla misurazione della temperatura della diffusione del Covid diffuso dallo stesso primo cittadino parla di 32 persone positive in isolamento domiciliare obbligatorio e 17 in fiduciario. Una delle persone positive si trova ricoverata in una struttura della zona. Il primo cittadino invita a mantenere alta la guardia dal momento che, nel corso dell'ultima settimana, in paese, i casi sono passati da 23 a 32.

