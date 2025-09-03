Una terza farmacia

Il progetto si era già fatto strada tempo fa ma aveva dovuto subire alcuni rallenamenti soprattutto a causa dell'emergere della pandemia da Covid.

In paese ve ne sono già due. In un futuro non lontano, però, Canegrate ospiterà un terzo presidio farmaceutico che sarà gestito da un operatore privato e sorgerà nel quartiere Cascinette. La normativa prevede che un comune possa creare una nuova Farmacia per ogni 3300 abitanti. Il progetto si era già fatto strada tempo fa ma aveva dovuto subire alcuni rallenamenti soprattutto a causa dell'emergere della pandemia da Covid. "L'amministrazione - si legge nella delibera sul tema - ha ritenuto opportuno individuare come modalità ottimale di gestione della farmacia comunale di nuova istituzione l'affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, nella forma di una concessione di servizi, tenuto conto che nell'ambito delle farmacie comunali è necessario distinguere la titolarità del diritto di esercizio dalla gestione dell'impresa; se la prima rimane, indipendentemente dall'organizzazione gestionale, in capo all'ente pubblico, la seconda può essere organizzata secondo diversi modelli a cui corrispondono altrettanti soggetti affidatari".

