CTN: FilmForum

Da giovedì 27 maggio si riprende dal punto in cui ci si era lasciati ad inizio 2020 e torna la rassegna più amata dai cinefili: il Filmforum di CinemaTeatroNuovo.

Riprende il Filmforum di Magenta con il programma sospeso dall'emergenza Covid. Il 27 maggio il bellissimo '1917' di Sam Mendes e l'attesissimo 'Volevo nascondermi', sulla vita di Antonio Ligabue interpretato dal premiato Elio Germano (doppia data 2 e 3 giugno). Da giovedì 27 maggio si riprende dal punto in cui ci si era lasciati ad inizio 2020 e torna la rassegna più amata dai cinefili: il Filmforum di CinemaTeatroNuovo curato da Marco Invernizzi. Ogni giovedì sera torneremo a presentare i film più significativi della stagione appena passata, con la passione e la competenza non solo del curatore ma ormai di tutti i frequentatori della rassegna. Prezzi e convenzioni invariate, orari da controllare sul sito per le possibili variazioni Dpcm. Il 27 maggio l'orario è fissato alle 20.30. Si caldeggia l'acquisto in prevendita online sul sito del cinema, allo scopo di rendere fluido ed ordinato l'accesso alla Sala. Per tutte le info, programma e prevendite: www.teatronuovo.com.

