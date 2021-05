Cascina Grace: foresteria per anziani

La realtà è quella di Casa Chiaravalle; là, nel più grande bene confiscato alla criminalità organizzata in Lombardia, ecco che a giugno verrà inaugurata Cascina Grace, una foresteria per anziani dove vivere un’esperienza temporanea o a lungo termine.

La realtà è quella di Casa Chiaravalle; là, nel più grande bene confiscato alla criminalità organizzata in Lombardia, ecco che a giugno verrà inaugurata Cascina Grace, una foresteria per anziani dove vivere un’esperienza temporanea o a lungo termine in un meraviglioso contesto di campagna, posto nel cuore del Parco Agricolo Sud di Milano. "Una struttura che offre ai propri ospiti non solo accoglienza, ristorazione e piccoli servizi di supporto quotidiani, ma dà anche loro la possibilità di soggiornare in un luogo vissuto da famiglie e ragazzi - scrivono - È, inoltre, possibile richiedere un’assistenza personalizzata, calibrata sulle proprie esigenze e quelle del proprio familiare". "Nonostante le difficoltà del periodo, non ci si è fermati - commenta il sindaco Beppe Sala - Anzi si è rilanciato e ascoltando le nuove esigenze del momento si è creato, appunto, Cascina Grace. Voglio ringraziare chi ha lavorato volontariamente per i lavori ed è stato un grande piacere incontrare giovane studenti di design degli interni che hanno sposato il progetto fornendo il loro aiuto nella realizzazione della struttura".

