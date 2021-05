Nuovo Piazzale Loreto

Una nuova piazza aperta, accessibile e verde, con alberi piantati nel terreno, fontane e sedute. La riconfigurazione del rondò Loreto restituirà al capoluogo 24.000 metri quadrati.

La presentazione alla Triennale; il progetto, poi, certamente importante e che, partendo dal presente, guarda con particolare attenzione al futuro. Perché quello che era il vecchio rondò Loreto, nato come crocevia di veicoli verso il centro di Milano, ora si prepara a diventare Loc, ossia Loreto Open Community. "Un nuovo passo della straordinaria trasformazione urbanistica che la città sta vivendo - scrive il sindaco Beppe Sala - La riconfigurazione di Piazzale Loreto, così come proposta dal team vincitore del concorso Reinventing Cities restituirà, infatti, al capoluogo 24.000 metri quadrati di cui 10.000 nella sola parte centrale. Una nuova piazza aperta, accessibile e verde, con alberi piantati nel terreno, fontane e sedute. Grande come Times Square a New York, aperta e viva 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Con Reinventing Cities e C40 Cities stiamo ridisegnando il volto di Milano intervenendo su ciò che esiste senza stravolgerne l’identità, ma portando bellezza, funzionalità e sostenibilità".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro