Comandante Fornara, Cavaliere della Repubblica

Ornella Fornara, comandante della Polizia Locale che riunisce i due Comuni, è stata insignita del titolo di Cavaliere della Repubblica.

Un riconoscimento che vuole innanzitutto essere un grazie. Un grazie al lavoro che quotidianamente lei e il comando di cui è responsabile svolgono a servizio delle comunità di Canegrate e San Giorgio su Legnano per garantire loro sempre maggiore sicurezza. Ornella Fornara, comandante della Polizia Locale che riunisce i due Comuni, è stata insignita del titolo di Cavaliere della Repubblica. E il primo cittadino sangiorgese Walter Cecchin se ne felicita a nome di tutti i suoi concittadini. "Esprimo i più sinceri ringraziamenti e le congratulazioni di tutta l'amministrazione comunale e dei cittadini sangiorgesi per il meritato riconoscimento". Un titolo d'onore che Cecchin legge come attestato di gratitudine per "La professionalità e la sensibilità dimostrata in questo difficile periodo di pandemia". E un prestigioso traguardo che, prosegue Cecchin, "Il comandante condivide con tutti gli agenti del comando per il supporto e la vicinanza dimostrata in ogni momento e necessità".

