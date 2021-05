Lunedì 24 maggio, l'incontro dal titolo 'I ris-volti della pandemia', disponibile alla visione e all'ascolto sulla pagina Facebook della scuola dell'infanzia 'Coniugi Radice' di Magnago.

La sua presenza ha cambiato la vita di tutti. In misura variabile, talora in modo tragico. Ma il Covid-19 esige di essere guardato in faccia. E soprattutto lo esige il desiderio di ripartire piano piano per riabbracciare la tanto anelata normalità. Lunedì 24 maggio, a Magnago, sarà offerta l'occasione per affrontare l'argomento in modo approfondito con un incontro dal titolo 'I ris-volti della pandemia' che partirà alle 20.45 e sarà disponibile alla visione e all'ascolto sulla pagina Facebook della scuola dell'infanzia 'Coniugi Radice'. "In questo periodo complesso - spiegano gli organizzatori - sarà un'occasione per condividere dubbi e fatiche, ma soprattutto strategie educative efficaci che possano rendere più leggera la vita in famiglia". Destinatari dell'appuntamento sono soprattutto i genitori della scuola magnaghese, colpiti al pari dei loro ragazzi dalle restrizioni inevitabilmente imposte dall'emergenza pandemica.

