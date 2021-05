ATM: 90 anni per Milano

Importante e storico traguardo per l'Azienda Trasporti Milanesi. Era il lontano 1931 quando... Per celebrare la ricorrenza, ecco una mostra 'a cielo aperto' e un biglietto 'speciale'.

Quel primo nome Azienda Tramviaria Municipale, poi cambiato in Azienda Trasporti Municipali e, quindi, in Azienda Trasporti Milanesi. Ma, alla fine, per tutti è solo e soltanto 'ATM'. Quando la storia si muove sui mezzi pubblici; e mai come stavolta lo farà ancora di più. Già, perché proprio in questo 2021 l'importante realtà del capoluogo lombardo compie ben 90 anni. Ne ha fatta, insomma, di strada (in fondo altro termine non poteva essere più azzeccato), scrivendo pagine e pagine di Milano e dei tantissimi pendolari che, ogni giorno, si muovo in città per lavoro, turismo oppure per motivi personali. Un lungo percorso, cominciato nel lontano 1931 quando l’allora Azienda Tranviaria Municipale diventa, appunto, azienda autonoma. I primi tre decenni di vita, quindi, vedono il progressivo incremento del trasporto su gomma sia urbano che interurbano (in particolare nel dopoguerra per fronteggiare le nuove esigenze di mobilità dettate dal boom economico) e l’inaugurazione nel 1964 della linea 1 della metropolitana (la cosiddetta 'rossa'), sul percorso Lotto-Sesto Marelli, per poi, il 1° gennaio 1965, assuemere la denominazione di Azienda Trasporti Municipali. Da qui in avanti è un crescendo costante, con l'apertura della linea 2 della metro (la 'verde', nel 1969), la sperimentazione dei cosiddetti jumbotram, immessi sulle linee di superficie più affollate in quanto vetture con capienza di 250 passeggeri, ancora l'inaugurazione della linea 3 (la 'gialla'; nel 1990), l'assunzione della nuova denominazione di Azienda Trasporti Milanesi, fino alla presentazione nel 2000 del primo eurotram, seguito nel 2002 dal Sirio. Ma non è finita, anzi, sempre agli inizi degli anni duemila, ecco che diventa società per azioni e nel 2006 nasce il gruppo ATM, ad oggi composto da 14 realtà tra capogruppo, controllate e collegate e il cui core business è il trasporto pubblico a Milano e nel suo hinterland, assieme ai servizi per la mobilità sostenibile (tra i quali gestione dei parcheggi, della sosta e della rimozione e custodia dei veicoli in ambito comunale) a quelli a chiamata ed al car e bike sharing. Di pari passo, inoltre, c'è pure la gestione della linea 5 della metropolitana (la 'lilla'; prima nel capoluogo completamente automatizzata), della metro leggera, del trasporto pubblico nel lotto nord-est delle province di Milano, Monza e Brianza, della funicolare che collega Como a Brunate e della linea 5, arrivando addirittura fino all'estero con la metropolitana di Copenaghen (tramite la controllata 'Metro Service'). Senza dimenticare l'impegno a rinnovare, in maniera mirata, il suo parco veicolo (ne sono un esempio, i treni 'Leonardo' e gli autobus Euro 6), l'attenzione all'ambiente, con il Piano Full Elecrtic, per l'acquisto di mezzi elettrici (dismettendo progressivamente tutti i veicoli alimentati a diesel) e come la stessa azienda sia stata la prima in Italia ad offrire ai propri clienti la possibilità di viaggiare in metropolitana accedendo direttamente con le carte di pagamento contactless.

90 ANNI IN MOSTRA E CON UN BIGLIETTO 'SPECIALE'

90 anni tutti da raccontare. E per farlo, allora, ecco che ATM ha deciso di promuovere, da una parte la campagna fotografica 'Da 90 anni la missione di ATM è Milano' (sei scatti, due in bianco e nero e quattro contemporanei, per una vera e propria mostra a cielo aperto), dall'altra l'emissione di un biglietto speciale che riporta il logo dei 90 anni (il ticket, biglietto ordinario zona M1-M3, sarà acquistabile fino al 30 maggio presso i distributori automatici e nelle rivendite dotate di dispositivi elettronici e negli Atm Point).

