'Arianna' per misurare l'aria

Grazie a GASBusca anche Buscate ha la sua microcentralina per la rilevazione della qualità dell'aria: si chiama Arianna, è installata vicino alla saletta di distribuzione del GAS in Via Papa Giovanni XXIII e contribuirà assieme a quelle posizionate nei paesi vicini e alle centraline dell'Arpa a monitorare gli inquinanti presenti nell'aria che respiriamo, in particolare il PM 2,5. “Oltre alle centraline destinate a privati e associazioni, come quella che abbiamo acquistato come GAS – spiega Luigi Ramponi, vicepresidente del GasBusca - la startup che realizza queste centraline ha anche un progetto destinato alle Amministrazioni comunali che prevede l'installazione di più centraline orientate e altri strumenti per il monitoraggio". Tutte le rilevazioni vengono inviate alla rete centrale che le elabora e le mette a disposizione su una applicazione installabile liberamente su qualsiasi cellulare.

