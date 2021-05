Volontari per l'oratorio

La Comunità Pastorale Santo Crocefisso sta lavorando alacremente per poter offrire il servizio dell'oratorio estivo. Ma per la sua realizzazione ha bisogno di volontari.

La Comunità Pastorale Santo Crocefisso sta lavorando alacremente per poter offrire il servizio dell'oratorio estivo. Ma per la sua realizzazione ha bisogno dell'aiuto di volontari, disposti a collaborare in diversi ambiti: persone disponibili a regalare tempo, energie, entusiasmo ai ragazzi, sia a Castano che a Buscate, nei mesi di giugno e luglio, mattina e/o pomeriggio e persone che collaborino nella preparazione dei pasti e nel servizio mensa, nell'accoglienza e nella sorveglianza per il rispetto dei protocolli di sicurezza, nell'aiuto per i compiti estivi e nei laboratori che verranno attivati. Chiunque potesse rendersi disponibile, si può mettere in contatto con don Giacomo.

