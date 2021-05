'Buschiamo' per pulire il paese

A Buscate è nato il gruppo 'Buschiamo', cittadini volontari e volenterosi che si ritrovano il sabato mattina per ripulire il paese dall'immondizia lasciata in giro.

A Buscate è nato il gruppo 'Buschiamo', cittadini volontari e volenterosi che si ritrovano il sabato mattina per ripulire il paese dall'immondizia lasciata in giro dagli incivili. “Da tempo avvertivamo l'esigenza di “trasformare” le giornate tipo 'Puliamo il mondo' da eventi spot, importantissimi per richiamare l’attenzione, ma che finivano così come erano cominciati – spiega il sindaco Fabio Merlotti - in iniziative differenti, che avessero una costanza nel tempo, aggregassero persone interessate all’ecologia e alla salvaguardia del nostro patrimonio territoriale... Avvertivamo da tempo una sensibilità forte in merito, ma Covid, remore “burocratiche” (assicurazione, “forme” associative...), alcune idee “ambiziose” di organizzazione, hanno rallentato la corsa. Per fortuna, dall’impulso di alcuni cittadini che, in modo indipendente, desideravano attivarsi in tal senso, è nata questa iniziativa che l’Amministrazione ha deciso senza indugio di supportare. Ne è nato grande entusiasmo, crediamo si stia facendo qualcosa di molto bello che sarà volano di altre iniziative. La filosofia dell’“un passo alla volta” sta pagando, si è già creato un bel gruppo di una trentina di persone che sta ulteriormente crescendo. Un altro bel tassello del bel mosaico buscatese”. La prima giornata svoltasi il 15 maggio è stato un successo: partendo dal Parco delle Rimembranze, è stata ripulita tutta l'area naturale boschiva a nord ovest del Canale Villoresi, oltre la Miorina. “Abbiamo raccolto due camionate di schifezze. L'idea? Pulire i nostri boschi e tracciarne i percorsi per valorizzare la bellezza del nostro territorio, rendere noti e fruibili i punti di interesse, fare cultura”. Ora il prossimo appuntamento è per sabato 5 giugno, sempre partendo dal Parco delle Rimembranze alle 9.15, muniti di guanti e mascherina per costeggiare il Canale Villoresi sia verso Castano Primo che verso Arconate e ripulire le aree lungo il bacino d'acqua.

