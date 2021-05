"Personale e volontari in prima linea"

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in visita al centro vaccinale di Abbiategrasso. "Voglio ringraziare il personale sanitario e i volontari".

L'occasione per incontrare gli infermieri, i medici, tutto il personale sanitario e i volontari in prima linea con le vaccinazioni anti-Covid. Il presidente della Lombardia Attilio Fontana è arrivato attorno alle 9 all'hub di Abbiategrasso; una delle diverse tappe che, proprio in queste settimane, lo stanno portando a visitare i vari centri vaccinali della regione e che, appunto, nelle scorse ore l'hanno visto anche nel nostro territorio. "Una struttura molto organizzata, sia per quanto concerne gli spazi, sia, in modo particolare, sotto l'aspetto delle persone impegnate a garantire il servizio - ha dichiarato - E' stato bello notare, anche qui, la grande collaborazione e partecipazione, non soltanto della parte sanitaria (che ringrazio enormemente, perché da un anno sta combattendo questa lunga e complessa battaglia contro il virus), bensì, in parallelo, del mondo del volontariato che non ha mai smesso di dare il suo fondamentale contributo. La Lombardia sta mettendo in campo ogni forza, per lasciarci alle spalle il prima possibile la pandemia. Ad oggi, infatti, siamo arrivati a superare le 115 mila vaccinazioni al giorno e, presto, dovrebbero arrivare altre dosi che ci permetteranno di proseguire lungo la strada intrapresa. Crediamo che sia fondamentale vaccinare e farlo in modo rapido e costruttivo, per questo il nostro impegno sarà sempre massimo".

