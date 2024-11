Diabete e Benessere

In Italia attualmente coinvolge oltre 4 milioni di pazienti in Italia, di cui circa 700.000 in Lombardia. ASST Ovest Milanese è molto impegnata con il dottor Mazzone.

La data corrisponde a quella di nascita del professor Banting, che assieme al suo allievo Best isolò l’insulina nel 1921, cambiando la storia dei malati di diabete mellito, permettendone la sopravvivenza.

Nel mondo si stimano oltre 530 milioni di adulti con diabete, numero destinato ad aumentare a 640 milioni nel 2030.

In Europa la malattia interessa circa 60 milioni di adulti. In Italia attualmente coinvolge oltre 4 milioni di pazienti in Italia, di cui circa 700.000 in Lombardia.

Nei prossimi giorni verrà avviato sul portale e sui canali social dell’ASST Ovest Milanese uno strumento di comunicazione diretta attraverso il quale i cittadini possono rivolgere domande specifiche agli specialisti in merito alla patologia diabetica, alla cura e alla prevenzione.

LE ATTIVITA DELL’ASST OVEST MILANESE

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese è impegnata da molti anni sia nella cura del diabete che nella ricerca.

“I nostri professionisti – sottolinea Francesco Laurelli, Direttore Generale dell’ASST Ovest Milanese - sono in grado di affrontare tutta la patologia diabetica. Al momento vengono seguiti regolarmente, anche attraverso il sistema denominato TeleDIABE, oltre 600 pazienti diabetici (tipo 1, 2 e gestazionale) con monitoraggio in continuo del glucosio (sensori) e circa 130 pazienti affetti da diabete mellito di tipo 1 che utilizzano anche un sistema di erogazione in continuo sottocute dell’insulina (microinfusori), la maggior parte dei quali integrati a sensori glicemici, configurando sistemi altamente evoluti”.

LE STRUTTURE IMPEGNATE

Alla Medicina Interna di Legnano diretta dal prof. Antonino Mazzone, afferisce una UOS di Diabetologia ed Endocrinologia - Responsabile la dr.ssa Chiara Marchesi - insieme alle attività ambulatoriali che si svolgono in tutti i Presidi Ospedalieri, in collaborazione con il dr. Ilario Stefani, Direttore Medicina Interna di Cuggiono, insieme all’ UOS del piede diabetico di Abbiategrasso.

In merito alla prevenzione, con il supporto degli infermieri vengono svolti tutte le settimane corsi educazionali.

Per la prevenzione ed educazione alla terapia, il lavoro si svolge in collaborazione con la UOSD di alimentazione e dietologia diretta dalla dott.ssa Maria Teresa Lavazza.

Il progetto TELEDIABE

E’ stato sviluppato per la gestione del diabete mellito di tipo 1 ed è promosso insieme alla Fondazione Italiana Diabete, con un servizio di tele-consulenza e tele-educazione per i giovani affetti da diabete mellito di tipo 1.

“Abbiamo avviato i servizi di tele-visita nel periodo della pandemia COVID, fino al progressivo impiego di tecnologie di monitoraggio glicemico – aggiunge Valentino Lembo, Direttore Sanitario dell’ASST Ovest Milanese – mentre il gruppo interdisciplinare diabetologico aziendale, costituito da medici, infermieri, dietiste e altri Specialisti per la cura delle complicanze (Nefrologi, Cardiologi, Chirurghi Vascolari, Oculisti etc) ha voluto costruire insieme ai pazienti diabetici un progetto integrato, affiancando le innovazioni tecnologiche ai percorsi di cura, formazione e educazione, indispensabili per affrontare una patologia complessa come quella diabetica”.

“Le innovazioni tecnologiche hanno fornito strumenti in grado di cambiare l'evoluzione e il controllo della malattia – spiega il prof Antonino Mazzone, Direttore Medicina interna dell’Ospedale di Legnano - non solo nel diabete di tipo 1, ma anche nei pazienti di tipo 2, dimostrando un significativo miglioramento degli outcome clinici e della qualità di vita, con importanti risparmi sui costi complessivi di gestione”.

Questo lavoro è stato più volte menzionato dalle più importanti linee guida internazionali, comprese quelle redatte dalla Società Americana di Endocrinologia.

LE ATTIVITA’ SUL TERRITORIO

“Gli obiettivi futuri della Diabetologia della ASST Ovest Milanese – commenta Giovanni Guizzetti, Direttore Socio Sanitario dell’ASST Ovest Milanese - comprendono il coinvolgimento sempre più attivo di tutti i professionisti che si occupano di diabete mellito sul territorio, in primis i Medici di Medicina Generali e gli Infermieri di famiglia, gli specialisti che opereranno nelle Case di Comunità definitive una volta ultimati i lavori, per favorire una gestione sempre più incentrata sugli effettivi bisogni dei pazienti diabetici mediante la realizzazione di una rete digitale integrata Ospedale-Territorio”.

