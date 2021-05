Gaviani: elezioni e Centrosinistra

L’ex candidato sindaco Guglielmo Gaviani, autore del blog BuscateBlog, ha pubblicato proprio sul suo sito un post in cui espone le sue idee critiche a riguardo.

Dopo che anche la consigliera d’opposizione Monica De Bernardi ha annunciato che non si ricandiderà alle prossime elezioni comunali di ottobre a Buscate, in seguito anche alla defezione dal gruppo ‘Buscate possibile’ di Matteo Merenda, l’ex candidato sindaco Guglielmo Gaviani, autore del blog BuscateBlog, ha pubblicato proprio sul suo sito un post in cui espone le sue idee critiche a riguardo: “Criticare ‘Buscate possibile’ è in questo momento come sparare sulla Croce Rossa. Qualche autocritica dovremmo farcela tutti se alle prossime elezioni il Centrosinistra non ci sarà più. In questi 5 anni non si è costruito nulla, anzi si è distrutta la stessa idea di opposizione preferendo una insipida presenza in Consiglio fatta di tante “astensioni” e di scarse proposte. [...] Ho sempre detto (e questo spero mi sia riconosciuto) che non ero la persona più adatta per ricoprire quel ruolo di candidato sindaco per carattere e poca empatia, ma certamente il fatto che la lista abbia chiesto le mie dimissioni è stato un vero autogol. Che dire oggi: mi spiace per gli elettori di Centrosinistra che rimarranno ‘orfani’ di una rappresentanza politica e dovranno rassegnarsi a votare (se ci andranno) per il meno peggio”.

