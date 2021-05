Cozzi: secondo mandato si o no?

La domanda se la sente rivolgere in continuazione, quasi come un mantra. Caro sindaco Massimo Cozzi, vuoi ricandidarti per un secondo mandato oppure no?

La domanda se la sente rivolgere in continuazione, quasi come un mantra. Caro sindaco Massimo Cozzi, vuoi ricandidarti per un secondo mandato oppure no? Lui, il diretto interessato, per ora non si sbilancia e fa intendere che, per sciogliere la questione, un po' di tempo avanza ancora. "Si voterà presumibilmente a inizio ottobre - scrive in una nota - e nel frattempo penso a fare altrettante cose per Nerviano". Come a dire: prima di pensare al mandato che potrebbe venire, occorre porre attenzione alle necessità presenti che non sono poche. E aggiunge: "Se ci saranno le condizioni lo farò, altrimenti tornerò a fare il mio lavoro di sempre dal quale mi sono preso l'aspettativa come prevede la legge". Ma di un fatto, comunque andranno le cose, è certo: "Di sicuro - conclude - non verrà mai meno il mio Amore per Nerviano". E scrive la parola 'Amore' con la lettera maiuscola a rimarcarne la pregnanza per la sua vita. E intanto manda un ringraziamento di cuore "A chi mi ha sempre sostenuto in questi cinque anni di sindaco e a chi mi ha criticato in maniera costruttiva". Il che lascia naturalmente inevasa la domanda: ci riproverà?

