'Vagamondo' per l'estate

Con il centro ricreativo estivo di Dairago, intitolato 'Vagamondo', alla scoperta 'virtuale' dei cinque Continenti. Un'estate tutta da vivere.

Sui viaggi fisici si è messo di traverso impedendone l'attuazione. Il Covid-19, però, non è riuscito a bloccare quelli con la fantasia e il pensiero. E una riprova la si ha nell'organizzazione del centro ricreativo estivo di Dairago che, intitolato 'Vagamondo', consentirà appunto quest'ampia escursione virtuale verso i cinque Continenti consentendo di scoprirne il fascino e la ricchezza. "Si tratta di un viaggio alla scoperta dei continenti - spiegano gli organizzatori - per bambini e ragazzi di età tra 6 e 14 anni, un'estate intorno l mondo nella quale sperimentare, attraverso giochi e laboratori, piatti tipici, balli, bandiere, tradizioni e cultura dei diversi continenti, ogni settimana i gruppi riceveranno un biglietto aereo che li accompagnerà in un viaggio alla scoperta di un paese". L'iniziativa si svolgerà dal 14 giugno al 30 luglio e dal 30 agosto al 10 settembre. Una sorta di lezione di geografia a braccetto con l'immaginazine che trasformerà in un mondo la scuola elementare di Dairago in cui le varie iniziative si svolgeranno. Per capire meglio il funzionamento delle varie attività a beneficio dei piccoli è stato programmato un incontro martedì 25 maggio alle 19 on line. Chi vi volesse prendere parte dovrà inviare una email all'indirizzo mail protocollo [at] comune [dot] dairago [dot] mi [dot] it.

