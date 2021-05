Simone: studente da podio

Secondo su quaranta partecipanti. Ha di che essere felice e soddisfatto Simone Pallaro, studente dell’istituto agrario ‘Mendel’ di Villa Cortese.

Secondo su quaranta partecipanti. Ha di che essere felice e soddisfatto Simone Pallaro, studente dell’istituto agrario ‘Mendel’ di Villa Cortese, per il piazzamento ottenuto nella gara nazionale tra gli istituti promossa dal Ministero dell’istruzione e organizzata dalla scuola agraria di Firenze. Il sindaco Alessandro Barlocco, nell’esprimere le sue felicitazioni a Pallaro per il risultato ottenuto, ne ha rilevato la centralità “In un anno scolastico così particolare e complesso” sottolineandone poi “L’impegno, l’ottima preparazione e le capacità”. Il Mendel, peraltro, ai piazzamenti di prestigio ci ha fatto l’abitudine. Figurano tra essi il primo posto a Imola nel 2011, il secondo a Parma nel 2013 e il terzo a Cagliari nel 2017. Un appuntamento, questa gara tra scuole agrarie sparse lungo lo stivale che, ricorda il primo cittadino, “Mette alla prova studenti e corpo docente al fine di valorizzare le eccellenze e diffondere sul territorio un’immagine dell’istruzione tecnica adeguata alle nuove realtà emergenti in campo nazionale ed europeo”. Barlocco conclude parlando di “Riconoscimento importante anche per il lavoro svolto dagli insegnanti del Mendel nella preparazione e formazione degli studenti”.

