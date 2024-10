Sicurezza dei trattori alla ribalta. Il progetto di formazione esperienziale elaborato da Ats Città Metropolitana di Milano al riguardo coinvolgerà , tra le altre scuole, anche l'Itas Mendel di Villa Cortese. Grazie ai proventi ricevuti dalla giunta regionale, l'Ats ha provveduto all'acquisto di un simulatore di rovesciamento di trattrice agricola e intende sensibilizzare gli studenti sull'impiego di questa macchina professionale. Ne è nato un progetto che coinvolge le scuole di agraria delle province di Lodi e Milano. "La proposta formulata alle scuole di agraria - spiega una nota - prevede la messa a disposizione di un'apparecchiatura brevettata idonea quale supporto didattico divulgativo inerente alle problematiche legate alla sicurezza stradale e le conseguenze degli incidenti dovuti al rovesciamento della macchina trattrice agricola". Il Mendel di Villa Cortese ha partecipato all'iniziativa formativa mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre.

