I bambini e il 4 novembre

I bambini delle classi terze A e B della scuola primaria Pinciroli di Villa Cortese hanno trascorso il 4 novembre riunendosi in un corteo.

Per loro non è stata soltanto una giornata di festa, ma anche una sorta di lezione di storia sul campo. I bambini delle classi terze A e B della scuola primaria Pinciroli di Villa Cortese, infatti, hanno trascorso il 4 novembre riunendosi in un corteo volto a visitare i luoghi del paese in cui sorgono monumenti dedicati alle vittime delle guerre. "I giovani - spiega il comune in una nota- tramite il racconto del sindaco Alessandro Barlocco e dell'assessore Tiziana Olgiati, hanno potuto scoprire da vicino il significato dei monumenti villacortesini ritrovando le conoscenze che hanno appreso sui banchi di scuola durante le settimane in cui le insegnanti li hanno guidati alla preparazione di questa giornata". I piccoli si sono soffermati dinanzi a monumento dei caduti di piazza Vittorio Veneto, viale dei caduti per la libertà, monumento ai dispersi e ai marinai caduti in guerra. "E in ogni tappa hanno deposto dei fiori di carta fatti da loro. Una bellissima iniziativa- ha detto il sindaco - che permette ai ragazzi di conoscere la storia attraverso i luoghi del proprio paese, e soprattutto una preziosa occasione per confrontarsi con i più piccoli sull'importanza della pace tra i popoli". Al primo cittadino i babies villacortesini hanno regalato una poesia sulla pace.

