Buttato a terra per l'orologio

L'episodio è avvenuto qualche giorno fa a Cuggiono. La vittima è un pensionato: una donna gli si è avvicinata e, con la scusa di chiedere informazioni, l'ha derubato.

Quasi certamente l'ha seguito, poi non appena ha capito che nessuno l'avrebbe potuta vedere ecco che è entrata in azione. Gli si è avvicinata e con la scusa di chiedere alcune informazioni, l'ha buttato a terra e gli ha rubato l'orologio. E' successo, qualche giorno fa, a Cuggiono; la vittima, un pensionato che sta rientrando nella sua abitazione dopo essere stato in farmacia. Lei, invece, una donna, da quanto si è saputo sulla trentina d'anni (più o meno) e con l'accento straniero. Come detto, l'ha raggiunto e qui ecco che ha messo a segno il colpo. Si è presentata chiedendo delle indicazioni su dove abitasse un certo Battista, quindi dove si trovasse la farmacia e, in ultimo, che ora fossero. Ed è a questo punto che la malvivente ha spintonato l'anziano, facendolo cadere a terre, prima di allontanarsi con l'orologio, a bordo di un'auto scura, su cui c'era un complice. Subito l'episodio è stato segnalato ai Carabinieri e, dalle notizie arrivate successivamente, sembrerebbe che la stessa donna abbia messo a segno o abbia tentato altri furti simili sempre in paese e pure nella vicina Inveruno. L'appello da parte delle Forze dell'ordine è alla massima attenzione e a informare immediatamente i militari dell'Arma oppure la Polizia locale qualora si dovessero vedere persone sospette.

