Torna dal vivo la stagione sinfonica 2020-2021, curata da Musikademia, in collaborazione con Educarte e Teatro Sociale, con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto e degli sponsor Studio Vabri Dottori Commercialisti, Fin-Cle Srl, Tethasolutions It Services Srl e Istituto Clinico San Carlo e con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio. Domenica 23 maggio alle 18.30, sul palco del Teatro Sociale Delia Cajelli di Busto ecco l’Orchestra Alchimia, diretta dal maestro Davide Bontempo. In scena il Mozart&Holst #konzert, con un frizzante programma per orchestra d’archi. Aprirà il concerto il Divertimento in Fa maggiore K 138 di W. A. Mozart: composto tra gennaio e marzo del 1772 dopo il suo secondo viaggio in Italia, risente dell’influenza stilistica dei maestri italiani, dal discorso melodico chiaro e scorrevole. Seguiranno la St. Paul’s Suite e la Green Brook Suite di G. Holst, dedicate alla scuola femminile di St. Paul di Londra della quale fu direttore dal 1905 al 1934 e ispirate alla musica popolare anglosassone: si potranno riconoscere, ad esempio, i temi di Scarborough Fair e Greensleeves. Conclude il concerto la Eine kleine Nachtmusik K 525 di W. A. Mozart, scritta nel 1787 probabilmente in occasione di una ricorrenza festiva, dalla freschezza inventiva che l’ha resa universalmente nota: temi immediatamente riconoscibili, grazia rococò, atteggiamento pomposo e piacevolmente discorsivo allo stesso tempo. “Finalmente l’Orchestra Alchimia torna a suonare dal vivo per il suo pubblico – dice il presidente di Musikademia e direttore d’orchestra Davide Bontempo – In questi mesi bui abbiamo cercato vie alternative per la fruizione culturale, attraverso al registrazione di alcuni concerti messi in onda sui nostri canali social. La risposta è stata notevole, dimostrazione di quanto la cultura sia un bene irrinunciabile. Ora potremo finalmente condividere la musica con il nostro pubblico, dal vivo, sarà una grande emozione”. E' consigliata la prenotazione: educarte [at] teatrosociale [dot] it, 0331 679 000 (Lun-Ven 16-18)

