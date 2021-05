Fine Ramadan in tensostruttura

Due momenti differenti: il primo alle 7, quindi alle 8. La comunità islamica del Castanese ha festeggiato la fine del Ramadan in tensostruttura a Castano.

Due momenti differenti: il primo alle 7, quindi alle 8. La comunità islamica del Castanese ha festeggiato la fine del Ramadan in tensostruttura a Castano. Tutto si è svolto con grande attenzione e il massimo rispetto per quelle che sono le normative anti-Covid, sotto l'organizzazione dell'Associazione Culturale Madni e dell'Associazione Islamica Castanese, che hanno messo in campo numerosi volontari pronti a far rispettare le regole del distanziamento, igienizzazione e utilizzo delle mascherine. "La risposta da parte della gente è stata significativa - spiegano i promotori - Abbiamo, infatti, avuto 150 persone alle 7 e all'incirca 120, invece, alle 8. Per questo si è deciso di creare due istanti diversi, proprio per ridistribuire i presenti nel rispetto delle misure di sicurezza per l'emergenza Coronavirus. Vogliamo ringraziare quanti hanno partecipato e un ringraziamento all'Amministrazione comunale per la concessione degli spazi".

