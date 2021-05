Fotografia... protagonista. Tutto pronto, infatti, per la 6^ edizione di 'ESF: protagonisti della fotografia', in programma dal 4 al 27 giugno nel Parco di Villa Annoni a Cuggiono. Si tratta di una mostra fotografica alla quale partecipano 5 gruppi di fotoamatori, patrocinata da tutti i Comuni partecipanti ed alcuni enti, tra cui gli importanti patrocini di Parlamento Europeo, Commissione Europea, Coni e Regione Lombardia. Ogni gruppo ha lavorato ad un tema comune, cercando di svilupparlo secondo la propria ispirazione e creatività, con un occhio di riguardo al territorio. Il tema di quest'anno, poi, è 'Il lato nascosto dello sport'. Mentre il taglio del nastro sarà il 4 giugno, con la mostra che potrà essere visitata tutti i giorni dalle 9 alle 18.30.

