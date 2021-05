Il riso italiano della solidarietà arriva nei mercati di Campagna Amica in Lombardia per l’iniziativa nazionale 'Abbiamo riso per una cosa seria' al fianco di Focsiv a favore del lavoro dei contadini in Italia e nel mondo.

Il riso italiano della solidarietà arriva nei mercati di Campagna Amica in Lombardia per l’iniziativa nazionale 'Abbiamo riso per una cosa seria' al fianco di Focsiv a favore del lavoro dei contadini in Italia e nel mondo. Un grande movim​ento che coinvolge i consumatori per la difesa della dignità dei lavoratori e per il diritto al cibo sano e di qualità per tutti, per sostenere le comunità rurali, richiedere politiche adeguate per la sicurezza alimentare e la salubrità dei cibi, per promuovere il valore dell’agricoltura familiare come risposta alla crisi globale, ai cambiamenti climatici, alle migrazioni. La mobilitazione coinvolge sabato 15 maggio il farmers’ market di Campagna Amica di Porta Romana a Milano, in via Friuli 10/a, con gustosi omaggi per i consumatori che acquisteranno il riso solidale durante la mattinata. Domenica 16 maggio appuntamento al mercato contadino di Crema in via Verdi e in quello di San Paolo d’Argon (Bergamo), mentre martedì 18 maggio la vendita solidale si sposta a Cremona nel farmers’ market presso il portico del consorzio agrario. Venerdì 21 maggio sarà la volta del mercato di Campagna Amica in piazza Omegna a Lodi, mentre sabato 22 maggio tocca al farmers’ market di Mariano Comense (CO). "I volontari – spiega la Coldiretti Lombardia – sono pronti a offrire pacchi di riso 100% italiano della FdAI – Filiera degli Agricoltori Italiani, per un’offerta minima di 5,00 euro. Con l’acquisto si può sostenere un unico grande progetto con 30 interventi diversi in 30 paesi di tre Continenti – Africa, America Latina e Asia – in difesa di chi lavora la terra".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro