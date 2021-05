Realtà sociali: "La loro voce fondamentale"

Alessandra Locatelli, assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, insieme al ministro per le Disabilità Erika Stefani, ha fatto tappa in provincia di Monza e Brianza e a Brescia per visitare alcune realtà del mondo del sociale.

Alessandra Locatelli, assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, insieme al ministro per le Disabilità Erika Stefani, ha fatto tappa in provincia di Monza e Brianza e a Brescia per visitare alcune realtà del mondo del sociale. Un 'tour' per conoscere da vicino alcune delle tante associazioni che operano sul territorio lombardo e avviare con i loro rappresentanti un dialogo costruttivo anche a livello nazionale. "La Lombardia - ha dichiarato l'assessore Locatelli - è una regione in cui il mondo del sociale svolge da sempre un ruolo da protagonista ed è in assoluto il territorio col maggior numero di istituzioni no profit di tutta Italia. Sono molto orgogliosa di poter accompagnare il ministro Erika Stefani in questo 'tour' attraverso alcune delle splendide realtà lombarde che si occupano di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e quella delle loro famiglie". "Fin dall'inizio del mio mandato - ha detto il ministro Stefani - ho ritenuto fondamentale incontrare e ascoltare le persone che operano in questo settore. Mi fa molto piacere riprendere, con l'allentamento della pandemia, questo percorso in Lombardia, una regione caratterizzata da molte eccellenze. Il Governo, sul tema della disabilità, è fortemente impegnato in diversi progetti: forza di volontà e coordinamento sono gli elementi cardine per realizzarli. Così come fondamentale è il coordinamento con le Regioni, i Comuni e le associazioni del Terzo settore". "Questo ministero è stato fortemente voluto anche dal premier Draghi e dal presidente Mattarella". "Il tema della disabilità - ha concluso il ministro Stefani - è trasversale e da parte di tutto il Governo c'è grande disponibilità e attenzione".

