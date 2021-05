'La Fenice': arte che rigenera

E' figlia della Consulta Giovani l'organizzazione della mostra 'La Fenice' nei locali di sala Bergognone a Nerviano. L'appuntamento partirà lunedì 17 maggio.

Il nome scelto rispecchia in pieno l'esigenza del momento: rinascere dalle ceneri della prostrazione fisica, economica e psicologica per ritrovarsi più forti di prima. Anche attraverso l'arte e il suo potere rigenerante. E' figlia della Consulta Giovani l'organizzazione della mostra 'La Fenice' nei locali di sala Bergognone a Nerviano. L'appuntamento partirà lunedì 17 maggio con l'inaugurazione alle 18.30 e, come spiegano gli stessi organizzatori in una nota: "Nasce dall'idea di diversi artisti della zona differenziati in svariati settori, dal writing alla fotografia, dall'illustrazione alla pittura, al fine di sottolineare la potenza della rinascita che intercorre tra l'arte e la donna nel sapersi modificare e rimodellare per risorgere dopo un trauma". Con l'intento di "Saper rinascere attraverso il proprio dolore, più forti e più consapevoli". Arte a servizio della speranza. Speranza che si fa arte. L'ingresso, visti i tempi di emergenza perduranti, sarà consentito a un massimo di trenta persone. Si potrà accedere agli spazi da martedì 18 maggio a giovedì 20 maggio tra le 15 e le 18, venerdì 19 maggio dalle 15 alle 17, sabato 22 e domenica 23 maggio dalle 10.30 alle 13 e dalle 14 alle 19.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro