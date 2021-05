Annullato Raduno Spazzacamino

Annullato anche quest'anno il Raduno Internazionale dello Spazzacamino. Non ci sono le condizioni di sicurezza e logistiche.

Ad aprile dello scorso anno l'annuncio della cancellazione dell'edizione 2020, con la promessa e la speranza diritrovarsi nel settembre di quest'anno a Santa Maria Maggiore. A distanza di 13 mesi, la situazione non è purtroppo molto diversa, specialmente per i grandi eventi che richiedono un'organizzazione molto complessa,tempi adeguati e soprattutto condizioni di sicurezza ottimali. Il Raduno Internazionale dello Spazzacamino è da sempre evento in grado di richiamare migliaia di spettatori e dimuovere partecipanti da tutto il mondo: pensare oggi di organizzare un evento simile (contingentando gliingressi in paese, monitorando i pass vaccinali, etc...) in un piccolo borgo come Santa Maria Maggiore è davveroimpossibile. L'Associazione Nazionale Spazzacamini è, dunque, costretta a comunicare con immenso dispiacere lacancellazione dell'edizione 2021 del Raduno Internazionale dello Spazzacamino. C'è amarezza e anche consapevolezza delle ricadute che il comparto turistico e commerciale dell'intero territorio subiranno, ma questa è purtroppo l'unica strada percorribile. “Speravamo che la scelta di cancellare la scorsa edizione del nostro Raduno sarebbe stata un'eccezione, e invece oggi, nonostante manchino ancora alcuni mesi alla data prevista per il Raduno Internazionale dello Spazzacamino, siamo costretti a prendere una decisione che ci rattrista ancor più dello scorso anno – confermano Livio Milani e Anita Hofer, rispettivamente presidente e vice presidente dell'AssociazioneNazionale Spazzacamini – Nonostante l'accelerazione delle campagne vaccinali a livello mondiale, la pandemia è ancora presente in tutti i paesi e organizzare oggi un grande evento in un luogo non circoscritto, né circoscrivibile – non ospitiamo il raduno in un'arena con posti a sedere, ma in un piccolo paese che vieneletteralmente invaso da migliaia di visitatori – è assolutamente impensabile. Abbiamo temporeggiato il piùpossibile e ci siamo confrontati con le autorità competenti, anche per valutare eventuali protocolli di sicurezzarealizzati su misura, ma le difficoltà sono innumerevoli. È nostro desiderio tornare nel 2022 ad ospitare gli amicispazzacamini da tutto il mondo e, con loro, le migliaia di persone che scelgono di partecipare ad uno deglieventi più amati del Piemonte.Sappiamo infine che diversi piccoli gruppi di spazzacamini europei sceglieranno di raggiungerci comunque e vorremmo realizzare con loro alcuni momenti da condividere virtualmente con i loro colleghi e con il pubblicoche avrebbe voluto prendere parte all'evento di settembre: lavoreremo nelle prossime settimane per realizzare qualcosa di speciale e comunicheremo aggiornamenti sui canali web e social di Santa Maria Maggiore e del Museo dello Spazzacamino”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro