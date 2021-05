Nuova auto per la Prociv

Dopo la Polizia locale, ecco anche una nuova auto per il gruppo comunale di Protezione Civile di Turbigo. "Anche questo mezzo è stato scelto con un’attenzione all’ambiente".

Dopo la Polizia locale, ecco anche una nuova auto per il gruppo comunale di Protezione Civile di Turbigo. "Anche questo mezzo è stato scelto con un’attenzione all’ambiente, essendo alimentato a Gpl - dicono il sindaco Christian Garavaglia e l'assessore Mattia Chiandotto - Ancora una volta la sicurezza è in primo piano. I volontari della Prociv hanno macinato chilometri e chilometri nell’ultimo anno per la lunga e difficile emergenza Covid-19, in aiuto e sostegno di tutti coloro che ne hanno avuto bisogno. Il loro supporto è stato prezioso e fondamentale. Continueremo a sostenerli, perché con loro si sostiene tutta la popolazione".

