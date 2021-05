Grave un 25enne

Erano intorno le 17.15 quando, per cause ancora da chiarire, ci è stato un violento impatto tra un'auto ed una moto.

Grave incidente, oggi pomeriggio, in via Milano a Vanzaghello. Erano intorno le 17.15 quando, per cause ancora da chiarire, ci è stato un violento impatto tra un'auto ed una moto. Le conseguenze più gravi sono quelle del giovane motociclista, 25 anni, portato in codice rosso in Ospedale dal personale dell'ambulanza accorso sul posto.

