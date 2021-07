Drammatico incidente: muore motociclista

Un urto violento che, purtroppo, non ha lasciato scampo ad un motociclista. Da quanto si è saputo, nei minuti appena successivi, si tratterebbe di un 48enne residente a Vanzaghello.

Lo schianto nel pomeriggio di oggi. Un urto violento che, purtroppo, non ha lasciato scampo ad un motociclista. E' successo lungo via Carroccio tra Magnago e Vanzaghello. Sul posto sono subito intervenuti ambulanze, Vigili del Fuoco, Polizie locali, Carabinieri e anche l'elisoccorso. I soccorritori hanno tentato per diverso tempo di rianimare il conducente della moto, che si scontrato con un furgone, ma alla fine si sono dovuti arrendere constatandone il decesso. Da quanto si è saputo, nei minuti appena successivi, si tratterebbe di un 48enne residente a Vanzaghello. E mentre la strada è stata chiusa al traffico deviando i mezzi in transito, gli agenti della Polizia locale si sono attivati con i rilievi per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro