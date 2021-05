Borsa di studio AIRC 'Matteo Losa'

È stato aperto un bando AIRC per una borsa di studio della durata di un anno intitolata a Matteo Losa, con la quale un ricercatore o una ricercatrice potrà lavorare per trovare una cura efficace nella lotta al cancro al colon retto.

L'onda arancione non si ferma. La luce di Matteo Losa, scrittore e fotografo di Inveruno, scomparso ormai 9 mesi fa, continua a propagarsi inarrestabile: dopo aver annunciato la traduzione in portoghese del suo ultimo libro 'Un altro giorno insieme', adesso ecco un'altra grandiosa notizia, che non riguarda solo lui, ma la comunità tutta.

È stato aperto un bando AIRC per una borsa di studio della durata di un anno a lui intitolata, con la quale un ricercatore o una ricercatrice potrà lavorare per trovare una cura efficace nella lotta al cancro al colon retto. “A novembre sapremo il nome di questo scienziato e potremo avere l'onore di conoscerlo, raccontandogli chi era Matteo e quanto credeva nel lavoro della ricerca – racconta con la voce rotta dall'emozione Francesca Favotto, sua compagna di una vita e oggi responsabile del gruppo artistico Fairitales – Il merito di questo traguardo incredibile? Di tutti noi, di tutti voi che avete donato anche solo un centesimo in sua memoria alla raccolta fondi istituita ad agosto dopo la sua partenza (con la quale erano stati raccolti più di 20 mila euro in poche settimane, ndr)”. Una notizia che testimonia con i fatti quanto sia vero il detto che l'amore che si semina in vita non va disperso mai. “Quanto fosse orgoglioso di essere testimonial Airc non lo so esprimere a parole – conclude Francesca - Quanto è orgoglioso adesso che qualcuno salverà vite in suo nome ve lo so dire con una parola sola, anzi due: grazie. E bomba!”.

