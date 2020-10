Inveruno: 2 casi all'ISS Marcora

Situazione attentamente monitorata all'ISS Marcora. In paese invece, al momento, si contano 13 persone positive e 39 in quarantena.

Una crescita rapida e, purtroppo, costante. Prosegue anche sul territorio di Inveruno e Furato la conta e la verifica dei nuovi cittadini positivi al coronavirus. Un aggiornamento, quasi quotidiano, che riporta alla memomaria i giorni difficili di marzo e aprile. "In relazione all’emergenza Coronavirus ad Inveruno e Furato: 5 nuovi nostri concittadini sono risultati positivi al tampone - commenta Sara Bettinelli - 2 nostri concittadini positivi hanno invece ricevuto l’esito del tampone di verifica, che è risultato essere negativo. Per loro la quarantena termina e ne siamo molto felici;

5 nostri concittadini hanno terminato il periodo di quarantena, mentre per 3 concittadini oggi la quarantena inizia essendo contatti stretti di persone positive.

Ad oggi i cittadini positivi sono 13, mentre i cittadini in quarantena sono 39.

È notizia di oggi di un secondo caso di positività presso ISS Marcora di Inveruno.

Anche in questo caso il Dirigente Scolastico ha provveduto ad avviare la procedura presso Ats e la situazione è monitorata.

Sono giorni un po’ convulsi, anche perché sono sopraggiunte nuove regole, per alcune delle quali stiamo attendendo indicazioni interpretative ufficiali.

Vi chiedo pazienza nell’attesa delle indicazioni ufficiali e sempre alta attenzione nei comportamenti quotidiani".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro