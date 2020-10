Inveruno: 'positività' a scuola, sospese tre classi

Tra Inveruno e Furato si registrano ora 45 cittadini positivi (4 ricoverati) e 98 in quarantena. Per una positività si fermano tre sezioni di 4a della primaria cittadina.

Parallelamente all'aumento dei casi cittadini, tra Inveruno e Furato, era inevitabile che prima o poi qualche ripercussione vi fosse anche in ambito scolastico cittadino. E l'Istituto superiore Marcora aveva già registrato 4 casi, ora tocca alla scuola primaria cittadina.

"Sul fronte Covid 19 l’evoluzione della situazione nella nostra Comunità continua in modo costante - commenta il Sindaco Sara Bettinelli - Ad oggi i concittadini positivi al Coronavirus sono 45 (di cui 4 ricoverati), mentre i nostri concittadini in quarantena obbligatoria sono 98.

Quest’oggi presso la scuola primaria Don Bosco tre classi sono state poste in isolamento fiduciario per una sopraggiunta positività".

La situazione viene chiarita meglio dalla stessa scuola: "A causa della manifestazione di un caso Covid 19 positivo, in attesa di disposizioni da parte di ATS in merito alla quarantena, si dispone in via cautelativa la sospensione dell’ attività didattica in presenza per le classi 4A-4B-4C del plesso Scuola Primaria “Don Bosco” dal 26 ottobre fino all’ 08 novembre2020 - scrive in una circolare il preside Giampiero Chiodini - Le classi interessate effettueranno la didattica a distanza secondo la modalità oraria e organizzativa che saranno comunicate sulla bacheca del registro elettronico.

Le classi interessate riprenderanno le lezioni lunedì 9 novembre 2020".

