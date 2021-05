100 e... più auguri

Un doppio compleanno davvero 'speciale' a Castano. Nonna Giuseppina e Nonna Rosa, infatti, hanno raggiunto rispettivamente i 105 e 101 anni.

Speciale, anzi di più. Perchè è stato un traguardo, o meglio addirittura doppio, davvero eccezionale quello raggiunto qualche giorno fa a Castano. “Tanti auguri”, allora, a Giuseppina e Rosa che hanno spento, rispettivamente, 105 e 101 anni. “Purtroppo le norme anti-Covid - ha scritto il sindaco Giuseppe Pignatiello - ci hanno impedito di salutarle e festeggiarle come avremmo voluto, ma abbiamo, comunque, con piccoli doni, cercato di trasmettere loro tutto il nostro calore, la riconoscenza e la gratitudine per quanto hanno saputo trasmettere negli anni alla comunità intera. Un momento davvero particolare ed eccezionale”. E, alla fine, quale sia il segreto della loro longevità, beh... chi può dirlo; molto probabilmente non ce n’è uno e soltanto uno. “Già - conclude il primo cittadino - Grazie ancora di cuore per l’esempio che siete e tantissimi auguri nonna Giuseppina e nonna Rosa, custodi e testimoni del tempo e dei ricordi della nostra Castano”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro