Centenario di Santa Gianna: il logo può attendere, aspettando don Giuseppe. La decisione unanime da parte di tutti gli enti parrocchiali e pastorali coinvolti nel Centenario.

Il logo dedicato al Centenario della nascita di Santa Gianna Beretta Molla preferisce attendere. La decisione è stata presa consensualmente da parte di tutti gli enti parrocchiali e pastorali coinvolti nell’organizzazione dell’anno anniversario. Il momento di presentare il logo, selezionato attraverso un concorso pubblico lanciato lo scorso marzo, era fissato il prossimo 16 maggio, idealmente a un anno esatto dall'avvio del Centenario. Ma in questo momento siamo vicini a don Giuseppe Marinoni, parroco della Comunità Pastorale di Magenta, ricoverato in ospedale per Covid-19, che ha fortemente voluto questo evento. L’intenzione è di rimandare più avanti, potendo dare risalto e celebrando degnamente questo passo insieme al nostro don Giuseppe, cui ora va il pensiero e la preghiera di tutta la Comunità Pastorale di Magenta, della parrocchia di Mesero e di tutti coloro che lo conoscono.

