Il cedro... adottato

Il cedro dell'Himalaya, che doveva essere abbattuto, è stato invece salvato grazie all'associazione ambientalista 5 agosto 1991 e ora anche adottato dall'Amministrazione.

La parabola del cedro dell'Himalaya antistante il cimitero di Buscate può dirsi felice: dacché doveva essere abbattuto, è stato poi salvato grazie ad una perizia agrotecnica sovvenzionata dall'associazione ambientalista 5 agosto 1991 e ora sarà anche adottato dall'Amministrazione comunale. La cooperativa Castello onlus di Trezzo sull'Adda, infatti, si è offerta di seguire a prezzi calmierati l'esemplare da vicino, occupandosi della sua manutenzione per i prossimi 10 anni. Gli interventi previsti? Controllo visivo in quota dei fascioni mediante tree climbing, potature di alleggerimento, controllo alla base. “È bello che questo albero monumentale sia stato salvato – commenta il sindaco Fabio Merlotti - E che ora possa essere uno strumento per sensibilizzare i cittadini, soprattutto quelli più piccoli, sulla valorizzazione del nostro patrimonio arboreo e sull'importanza del ruolo che gli alberi svolgono per il nostro pianeta”.

