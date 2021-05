Sondaggio per l'oratorio estivo

Oratorio San Tarcisio Martire di Dairago: un sondaggio ai genitori con figli di età compresa tra 6 e 14 anni, fascia che in modo particolare ha sofferto le limitazioni imposte dalla necessità di fronteggiare adeguatamente il Coronavirus.

Voglia di oratorio. Per tornare ad una parvenza di normalità. E per cominciare a dare una spallata consistente a quei giorni di sosta forzata tra le mura domestiche che il Covid-19 ha imposto e continua a imporre. L'oratorio San Tarcisio Martire di Dairago, che in questi giorni ha coinvolto a ripetizione e in una pioggia di iniziative i giovani a esso appoggiati, comincia a scaldare i motori per l'edizione estiva. E, per capire come organizzare il tutto con il punto fermo delle norme di sicurezza antipandemia, ha deciso di fare ricorso alla democrazia diretta. Ovvero, promuovendo un sondaggio ai genitori con figli di età compresa tra 6 e 14 anni, fascia che in modo particolare ha sofferto le limitazioni imposte dalla necessità di fronteggiare adeguatamente il Coronavirus. "Il sondaggio - specificano i responsabili dell'oratorio - ha scopo unicamente esplorativo e non costituisce automatica iscrizione al servizio". Insomma, un'iniziativa che deve nascere dall'armonizzazione tra la voce degli organizzatori e quella dei genitori interessati a lasciare i figli in un luogo privilegiato di iniziative educative e aggregative.

